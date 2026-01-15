Ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, με τον 10ο επετειακό κύκλο του MasterChef.

Φέτος, το MasterChef συμπληρώνει 10 χρόνια και υπόσχεται μεγάλες ανατροπές. Οι auditions επιστρέφουν δυναμικά, με νέα πρόσωπα, υψηλές φιλοδοξίες και πιάτα που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα από την πρώτη στιγμή.

Οι τρεις καταξιωμένοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δίνουν το σύνθημα για έναν κύκλο-ορόσημο, γεμάτο απαιτητικές δοκιμασίες, έντονες μονομαχίες και μπριγάδες, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετρά.

Ο επετειακός κύκλος ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ, και στο τέλος, μόνο ένας ή μία, θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000€.

