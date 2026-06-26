Μετά από πέντε μήνες γεμάτους απαιτητικές δοκιμασίες, το MasterChef ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και να κατακτήσει τον τίτλο του νέου Έλληνα MasterChef, κερδίζοντας παράλληλα το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Ο Πάνος Τελάλης και ο Τάσος Παυλίδης είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους 28 διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου και να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

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Στο πλατό του διαγωνισμού βρέθηκαν αρκετοί πρώην παίκτες, συγγενείς και φίλοι των δύο φιναλίστ, παρακολουθώντας όλοι μαζί από κοντά την τελική αναμέτρηση. Οι τρεις κριτές, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκαν τον Πάνο Τελάλη και τον Τάσο Παυλίδη σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ενθουσιασμού.

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος βλέποντας τον Τάσο Παυλίδη να δακρύζει, του είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα να κλαις γιατί θα τα βάλω κι εγώ τα κλάματα».

Η τελευταία δοκιμασία του τελικού αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του διαγωνισμού, καθώς οι δύο φιναλίστ κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ακόμη μία ιδιαίτερα απαιτητική δημιουργία υψηλής γαστρονομίας, με κάθε λεπτομέρεια να παίζει ρόλο στη συνολική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη δοκιμασία αποτέλεσε το τελευταίο μέρος ενός τετραήμερου τελικού, ο οποίος ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη και ολοκληρώθηκε στην κουζίνα του MasterChef, με τις βαθμολογίες όλων των επιμέρους δοκιμασιών να συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.

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