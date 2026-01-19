Στο πρώτο επεισόδιο του MasterChef, η Ντίνα έκανε μια προσωπική εξομολόγηση που άγγιξε τους τηλεθεατές. Καθώς μαγείρευε, μίλησε για ένα περιστατικό που της άλλαξε ολόκληρη τη ζωή, αποκαλύπτοντας ότι είχε ένα σοβαρό ατύχημα πριν από κάποια χρόνια και πέρασε δύο μήνες σε κώμα.

Η 35χρονη διαγωνιζόμενη εξήγησε ότι σήμερα ζει στη Ρόδο, μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα, και ότι το ατύχημα συνέβη με το μηχανάκι. «Φορούσα κράνος, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ τώρα», είπε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική ήταν η προστασία εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως το γεγονός αυτό έφερε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. «Το κομμάτι αυτό μου άλλαξε τη ζωή, σχεδόν όλη σε καλό, αλλά υπάρχει και ένα 1% που είναι κρίμα», ανέφερε, εξηγώντας πως δεν ήταν δικό της λάθος και ότι ο τρόπος που συνέβη ήταν ιδιαίτερα άδικος.

Παρά τη συγκίνηση, η μαγειρική της προσπάθεια δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές, οι οποίοι της έδωσαν τρία “όχι”.

