Ο 30χρονος Ανδρέας μπήκε πρώτος στο φετινό MasterChef και από την αρχή φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα.

Στάθηκε μπροστά στον πάγκο και παρουσίασε τον εαυτό του στους κριτές, έτοιμος να τους δείξει γιατί αξίζει μια θέση στο διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του, μίλησε για την οικογένειά του και για τον πατέρα του, που γνώρισε τη μητέρα του στην Ελβετία, κερδίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον του πάνελ.

Στη συνέχεια, πέρασε στην παρασκευή του πιάτου του: ελάφι με σάλτσα μανιταριών, ένα πιάτο που έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι έχει προσωπικότητα και τεχνική.

Η παρουσίαση του πιάτου ενθουσίασε τους κριτές, ωστόσο η πιο αναπάντεχη στιγμή ήρθε όταν ο Ανδρέας γύρισε την πλάτη του ενώ εκείνοι συζητούσαν για την απόφασή τους. «Γιατί έχεις γυρίσει;» ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τον διαγωνιζόμενο να εξηγεί: «Δεν θέλω να ακούσω και γύρισα την πλάτη, να μην βλέπω τίποτα, να μου φύγει το άγχος».

Παρά την έκπληξη, η κίνηση δεν επηρέασε την κρίση των κριτών, αφού το πιάτο του ήταν αυτό που τους κέρδισε. Ο Πάνος Ιωαννίδης του έδωσε την πρώτη μαγειρική ποδιά της σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ανδρέας ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του στο MasterChef.

Govastiletto.gr – Πάνος Ιωαννίδης: Birthday party στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι έδωσαν το παρών λίγο πριν την πρεμιέρα MasterChef