Ο Μύρωνας Στρατής εισέβαλε χθες στο πλατό του MasterChef! Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε ως guest judge στο πλευρό των τριών σεφ για ένα ξεχωριστό Mystery Box αφιερωμένο στην τέχνη. Αν και τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τη μουσική του, ο Μύρωνας είναι γνωστός “foodie” και η παρουσία του έδωσε μια ιδιαίτερη δυναμική στην προσπάθεια της κόκκινης ομάδας να μεγαλουργήσει μαγειρικά.

«Και πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η θεματική εβδομάδα, η οποία είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, χωρίς να έχουμε μαζί μας έναν καλλιτέχνη; Ο σημερινός μας καλεσμένος συνέβαλε στη δημιουργία των κουτιών, έχει φάει σε περισσότερα εστιατόρια ανά τον κόσμο από τους τρεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Οι διαγωνιζόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν είδαν τον Μύρωνα Στρατή στην κουζίνα του MasterChef ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα.

Δείτε την εμφάνιση του Μύρωνα Στρατή στο MasterChef:

