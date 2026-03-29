Η Ελεονώρα Μελέτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε ανοιχτά για ζητήματα κακοποίησης, τη μητρότητα, αλλά και τον ρόλο του συζύγου της, Θοδωρής Μαροσούλης, στην οικογένειά τους.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε αρχικά στις εξομολογήσεις θυμάτων κακοποίησης, τονίζοντας πως δεν υπάρχει «σωστός χρόνος» για να μιλήσει κάποιος: «Το “γιατί τώρα” είναι μια άκυρη ερώτηση όταν μιλάμε για ένα θύμα. Ο τρόπος που λειτουργεί ένα τραύμα είναι πολύπλοκος. Μπορεί κάποιος να χρειαστεί χρόνια για να καταλάβει τι έχει βιώσει, να το αποδεχτεί και να προσπαθήσει να το διαχειριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εμπειρία της κακοποίησης δεν φεύγει ποτέ εντελώς: «Δεν πιστεύω ότι μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί νιώθει ποτέ πλήρως απελευθερωμένη. Το τραύμα παραμένει και ενεργοποιείται. Ωστόσο, το να μιλάς μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά και θεραπευτικά».

Στη συνέχεια, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για τη σχέση με την κόρη της, Αλεξάνδρα Μαροσούλη, και τις αξίες που προσπαθεί να της μεταδώσει: «Προσπαθώ να της μάθω να σέβεται τον εαυτό της και την αξιοπρέπειά της. Αν δει ότι δεν υπάρχει σεβασμός, πρέπει να φεύγει. Όχι να παρακαλά, να διαπραγματεύεται ή να ελπίζει ότι κάτι θα αλλάξει. Τα κακοποιητικά περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρα και πρέπει να απομακρυνόμαστε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύζυγό της, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ως πατέρας: «Είμαι πολύ τυχερή, γιατί μέσα στο σπίτι υπάρχει ένα εξαιρετικό ανδρικό πρότυπο. Ο Θοδωρής είναι ιδανικός για την κόρη μας. Είναι τρυφερός, εκδηλωτικός και της δείχνει καθημερινά πώς πρέπει να αγαπιέται μια γυναίκα».

