Στο Κιλκίς βρέθηκαν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα για την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που κάνει περιοδεία. Ωστόσο η παράσταση διακόπηκε από μια… ακρίδα!

Το θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστούσαν όλη τη χρονιά στην Αθήνα δημοσίευσε το βίντεο από όσα συνέβησαν επί σκηνής από την «απρόσμενη guest εμφάνιση» της ακρίδας.

Αρχικά, ο Τάσος Ιορδανίδης είπε για την ακρίδα που εισέβαλε στη σκηνή: «θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;»

H Θάλεια Ματίκα έδειχνε εμφανώς τρομαγμένη και ο Τάσος Ιορδανίδης συνέχισε να προσπαθεί να διώξει την ακρίδα, λέγοντας «φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».

Και συνέχισε καθώς η ακρίδα δεν έφευγε με τίποτα: «Μην μου το κάνεις αυτό, ωχ πού πήγε; Είναι ατίθαση. Όχι αγοράκι μου εδώ παίζω μόνος μου» με τη σύζυγό του να τον ρωτάει «πού ‘ντο;» και τον Τάσο Ιορδανίδη να της αποκρίνεται «δεν ξέρω. Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να το ψάξει, συνέχισε».

Τα πράγματα, μάλιστα, έγιναν χειρότερα όταν κάποιος από το κοινό φώναξε προς τη Θάλεια Ματίκα «δίπλα σου» για την ακρίδα με την ηθοποιό να πετάγεται όρθια και να φωνάζει «Τι; Χριστός και Παναγία». Ωστόσο ζήτησε από τον Τάσο Ιορδανίδη να μην σκοτώσει την ακρίδα.

Αργότερα, ο Τάσος Ιορδανίδης σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα ποτήρι από την παράσταση για να παγιδεύσει την ακρίδα, αλλά στην προσπάθειά του λέρωσε το έπιπλο με την συμπρωταγωνίστριά του να σχολιάζει «άχρηστος ρε πούστ…. Γέμισε το κρεβάτι γαμώ το κέρατό μου».

Τότε ο ηθοποιός της απάντησε με το γνωστό χιούμορ που τον διακρίνει: «Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία».

Το επεισόδιο με την εισβολή της ακρίδας τελείωσε, με την Θάλεια Ματίκα να λέει στον Τάσο με χιούμορ: «Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα ρε» και τον σύζυγό να της απαντά «με πιρούνι ρε, ούτε ο Δαδακαρίδης στον Ηρακλή Μαινόμενο πέρσι. Πες ότι είναι μέρος της της παράστασης και είναι ΑΙ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Θέλω Να Σου Κρατάω Το Χέρι – Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026 (@thelonasoukratawtoxeri_2026)

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