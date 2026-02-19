Η Ματίνα Νικολάου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με ειλικρίνεια για τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για τη ζωή της μετά από αυτό.

Η ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν έναν χωρισμό, έχει καταφέρει να διατηρεί καλή επικοινωνία με τον πατέρα του παιδιού της, δημιουργώντας μια ισορροπημένη οικογενειακή δυναμική, χωρίς να είναι πια ζευγάρι.

Όπως είπε, το σημαντικό είναι οι γονείς να είναι καλά, γιατί αυτό επηρεάζει θετικά και τα παιδιά.

Όσον αφορά την προηγούμενη προβεβλημένη σχέση της, η Ματίνα παραδέχτηκε πως δεν μετάνιωσε για όσα συνέβησαν, αλλά ούτε θεωρεί ότι της έκανε καλό ή κακό. «Όταν είσαι ευτυχισμένος μέσα σε μια σχέση, δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης, ότι οι έντονες σχέσεις και η απαιτητική καθημερινότητά της, με δουλειά, εκπομπή και θέατρο, την απομάκρυναν προσωρινά από τον εαυτό της.

Τώρα, μετά από χρόνο και προσωπική ενδοσκόπηση, νιώθει ανανεωμένη και πιο ισορροπημένη, εν μέρει με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, αλλά κυρίως με τον χρόνο και την αυτογνωσία που έχει αποκτήσει.

Η Ματίνα Νικολάου υπήρξε ζευγάρι για αρκετά χρόνια με τον τραγουδιστή Βασίλη Πορφυράκη, με τον οποίο χώρισαν περίπου έναν χρόνο πριν, και πλέον φαίνεται να έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, πάντα έχοντας στο κέντρο το παιδί της.

Govastiletto.gr – Ματίνα Νικολάου: Η αντίδρασή της όταν την ρώτησαν για τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη