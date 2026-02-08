Ο Αρτ από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» συνάντησε την Ματίνα Νικολάου και εκείνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Αρχικά, η Ματίνα Νικολάου είπε: «Ο Νίκος Μουτσινάς μου είπε ότι έχει συζητήσει για το Lingo. Νομίζω ότι θα του ταιριάζει πάρα πολύ».

Κατόπιν, σε ερώτηση για το αν κρατά σχέσεις με τον Βασίλη Πορφυράκη, μετά το χωρισμό τους, η Ματίνα Νικολάου αποκάλυψε: «Εγώ δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή με την τελευταία μου σχέση. Δεν το θεωρώ απαραίτητο σε αυτή τη φάση».

Σε ερώτηση για το πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι ο πρώην σύντροφός της έγινε πατέρας, η Ματίνα Νικολάου απάντησε: «Θες να μάθεις ποιά είναι τα συναισθήματά μου τώρα;».

