Η Ματίνα Νικολάου μίλησε για τον γιο της, την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη, εξηγώντας πως δεν περίμενε ότι το θέμα θα πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο 18χρονος γιος της γνώριζε τι είχε συμβεί στην οικογένεια πολύ πριν ο χωρισμός γίνει γνωστός στα media, ενώ τόνισε πως επέλεξε να μη μιλήσει δημόσια για το θέμα, ώστε να μη δοθεί μεγαλύτερη έκταση.

Παράλληλα, δήλωσε περήφανη για τον γιο της και την ενασχόλησή του με τη μουσική, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα και σκοπεύει να ακολουθήσει σπουδές σε ιδιωτική σχολή.

Η Ματίνα Νικολάου αναφέρθηκε επίσης, στον έρωτα, λέγοντας πως αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε νέα σχέση, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον.