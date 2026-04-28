Η Ματίνα Νικολάου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, αποκαλύπτοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν είναι πλέον ζευγάρι, εξακολουθούν να λειτουργούν με έντονο οικογενειακό δεσμό.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», την Τρίτη 28 Απριλίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον γιο τους, ο οποίος είναι 18 ετών και ολοκληρώνει το σχολείο.

Όπως είπε, η μετάβασή του στην ενηλικίωση έχει φέρει αλλαγές στην καθημερινότητά του, καθώς πλέον νιώθει πιο ανεξάρτητος, σκέφτεται να βγάλει δίπλωμα οδήγησης και να εργαστεί το καλοκαίρι.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως ως μητέρα εξακολουθεί να έχει έντονη ανησυχία, ειδικά όταν ο γιος της βγαίνει ή κοιμάται εκτός σπιτιού, τονίζοντας πως προσπαθεί να διαχειριστεί την ανάγκη της να γνωρίζει ότι είναι καλά, χωρίς όμως να τον πιέζει υπερβολικά.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον πατέρα του παιδιού της, ανέφερε πως οι σχέσεις τους παραμένουν πολύ καλές, σημειώνοντας ότι περνούν αρκετό χρόνο μαζί ως οικογένεια, παρότι δεν είναι πια σύντροφοι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ζωή και οι συνθήκες τους οδήγησαν σε μια διαφορετική, αλλά λειτουργική ισορροπία.

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Ματίνα Νικολάου εξήγησε πως, παρότι διατηρεί ήρεμο προφίλ, υπάρχει κάτι που τη θυμώνει έντονα: το ψέμα. Όπως ανέφερε, όταν διαπιστώσει ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής, νιώθει ότι χάνεται ο σεβασμός και τότε κλείνει συναισθηματικά, βάζοντας όρια χωρίς δεύτερη σκέψη.

