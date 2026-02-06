Η Ματίνα Νικολάου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και την δημοσιογράφο, Νάσια Μανέντη.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε για την ταινία «Φίλοι για πάντα», στην οποία συμμετέχει, αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά της σχέδια, αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση.

«Είναι η πρώτη μου ταινία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η συνεργασία ήταν άψογη, ήτανε μαγικό αυτό που συνέβη. Συνδεθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Κάνουμε παρέα. Είμαστε και φίλοι από παλιά κάποιοι», ανέφερε αρχικά η Ματίνα Νικολάου.

«Θα κάνω κάποια guest επεισόδια σε ένα σήριαλ στην ΕΡΤ1, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να προβάλλεται. Συζητάω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα ακόμα», αποκάλυψε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Σχετικά με τη φημολογούμενη επιστροφή του Νίκου Μουτσινά με το τηλεπαιχνίδι, Lingo, η Ματίνα Νικολάου, απάντησε: «Νομίζω ότι ο Νίκος Μουτσινάς λείπει από την τηλεόραση. Νομίζω ότι θα του ταιριάζει πάρα πολύ γιατί είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει ξανακάνει. Του εύχομαι καλή επιτυχία».

Το «Φίλοι Για Πάντα» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία και τις επιλογές που κάνουμε όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν.