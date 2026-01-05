Η Ματίνα Παγώνη ήταν καλεσμένη σήμερα, Δευτέρα 5/1, στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό», και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Η ιατρός παθολόγος μετέφερε τους δύο παράγοντες που έκαναν τον παρουσιαστή να υποστεί οξύ έμφραγμα.

Αρχικά, ανέφερε στον Γιώργο Λιάγκα: «Αρνήθηκα να τον χαιρετήσω στην τελευταία εκπομπή γιατί δεν πιστεύω στους αποχαιρετισμούς. Το κατάλαβε ο ίδιος και δεν το συνέχισε. Σε κάθε του εκπομπή έδωσε το αίμα του. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε μέσα στα σπίτια. Ήταν η παρέα σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους».

Στη συνέχεια, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε ότι οι δυο παράγοντες που του δημιούργησαν το πρόβλημα, ήταν η ψυχολογία του η οποία εξαιτίας της αποχώρησής του από την παρουσίαση ήταν πεσμένη, αλλά και το τσιγάρο, αφού ο παρουσιαστής ήταν καπνιστής.

Η ίδια δήλωσε: «Ήταν δυο παράγοντες που του δημιούργησαν το πρόβλημα. Ήταν μεγάλο το έμφραγμα. Όταν πήγε στο νοσοκομείο ήταν νεκρός… Δεν γινόταν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το κάπνισμα είναι ο πρώτος παράγοντας για καρδιαγγειακά προβλήματα, μετά τα υπόλοιπα».

Η Ματίνα Παγώνη είπε για την ψυχολογία του ανθρώπου όταν σταματάει να εργάζεται: «Αλλάζει η ζωή σου ολόκληρη όταν σταματάς κάτι μετά από πολύ καιρό. Ο άνθρωπος είναι σαν μηχανή. Είναι όπως μου το είπε ένας φίλος μου: “Μαραζώνεις”».

govastiletto.gr – Γιώργος Παπαδάκης: Τι είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου από το οποίο πέθανε