Με έναν ιδιαίτερο και σαρκαστικό τρόπο αποφάσισε να αντιμετωπίσει η Ματούλα Ζαμάνη τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εξωτερική της εμφάνιση και το ντύσιμό της.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να κινείται και να παρουσιάζει τον εαυτό της χωρίς να περιορίζεται από κοινωνικά στερεότυπα, ανάρτησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας τη δική της απάντηση σε όσους την επικρίνουν.

Το βίντεο με τη μυγοσκοτώστρα και τα αρνητικά σχόλια

Στο απόσπασμα, η Ματούλα Ζαμάνη χρησιμοποιεί μια μυγοσκοτώστρα, με την οποία εμφανίζεται να «χτυπά» τα προσβλητικά μηνύματα που έχουν γράψει χρήστες κάτω από αναρτήσεις της.

Ανάμεσα στα σχόλια που παρουσιάζονται στο βίντεο βρίσκεται και το εξής: «Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει».

Η τραγουδίστρια επέλεξε να συγκεντρώσει τέτοιου είδους αναφορές στην ανάρτησή της, απαντώντας με χιούμορ και δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να αφήσει τα κακόβουλα σχόλια να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και παρουσιάζεται.

View this post on Instagram A post shared by Matoula Zamani Official (@matouzama)

Govastiletto.gr – Ματούλα Ζαμάνη & Ρία Ελληνίδου: Μια αναπάντεχη μουσική σύμπραξη στο φεστιβάλ «KollinesSound»