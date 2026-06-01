Μια ιδιαίτερα απρόσμενη αλλά άκρως επιτυχημένη καλλιτεχνική συνάντηση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν στο φεστιβάλ «KollinesSound» την Κυριακή 31 Μαΐου. Η Ματούλα Ζαμάνη και η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκαν την ίδια σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά. Οι δύο ερμηνεύτριες ενώθηκαν μέσα από κλασικά δημοτικά τραγούδια –ένα είδος με το οποίο η Ρία Ελληνίδου ξεκίνησε την πορεία της πριν στραφεί στο λαϊκό ρεπερτόριο– και κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, η Ματούλα Ζαμάνη εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της προς τη συνάδελφό της, κάνοντας μια υπόκλιση και φωνάζοντας το όνομά της.

govastiletto.gr -Ρία Ελληνίδου: Εντυπωσιάζει το «Σαφάρι» με βίντεο κλιπ στη γαλλική Ριβιέρα!