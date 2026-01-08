Σε μια εντυπωσιακή σωματική μεταμόρφωση προχώρησε ο Matt Damon για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Christopher Nolan, “Οδύσσεια”. Ο κορυφαίος ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να χάσει περίπου 15 κιλά για να ενσαρκώσει τον πολυμήχανο Οδυσσέα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την αφοσίωσή του στην υποκριτική τέχνη και το όραμα του σκηνοθέτη.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «New Heights» των Τζέισον και Τράβις Κέλσι και δήλωσε πώς κατάφερε να χάσει τόσο βάρος και να αλλάξει την εικόνα του.

Όταν ο Τζέισον Κέλσι του είπε πως είχε δει φωτογραφίες του από τα γυρίσματα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να δείχνει «αρκετά φουσκωμένος», ο Matt Damon του απάντησε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση» και συνέχισε: «Έχασα πολύ βάρος. Ο Christopher Nolan ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργο αυτό».

Ο διάσημος ηθοποιός πρόσθεσε ακόμη: «Συνήθως το βάρος μου κυμαινόταν από 84 έως 90 κιλά. Καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν στα 75 κιλά. Δεν υπήρξα ξανά τόσο αδύνατος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια πολύ αυστηρή διατροφή», εξηγώντας πως ύστερα από συμβουλή του γιατρού του έκοψε τη γλουτένη την οποία αποφεύγει μέχρι και σήμερα.

«Τέλος για μένα. Είμαι gluten free σε όλα», είπε γελώντας και συμπλήρωσε: «Βρήκα μέχρι και μπίρα χωρίς γλουτένη. Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έφαγα τελευταία φορά γλουτένη που δεν μπορώ καν να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι».

Ο Matt Damon, κλείνοντας, δήλωσε: «Το θέμα είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να τον θέσεις σωστά. Όταν το κάνω αυτό — είτε για τις ταινίες είτε για οτιδήποτε άλλο — μοιάζει σχεδόν με μια αγωνιστική σεζόν. Φαντάζομαι ότι έτσι νιώθετε κι εσείς όταν προετοιμάζεστε. Είναι μέρος της καθημερινότητάς σου, μέρος της δουλειάς σου. Οργανώνεις όλη σου τη μέρα γύρω από αυτό. Αυτή είναι η σωματική πλευρά της προετοιμασίας».

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από τη Universal Pictures τον Ιούλιο του 2026.

