Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησε ο Matt Damon, έχοντας στο πλευρό του την 20χρονη κόρη του, Isabella.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν στα CFDA Fashion Awards 2026, που φιλοξενήθηκαν στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φωτογράφων.

Η παρουσία του Matt Damon στα CFDA Awards και η βράβευση του Ralph Lauren

Ο ηθοποιός είχε και ενεργό ρόλο στη διοργάνωση, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει στον Ralph Lauren το τιμητικό βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας της Χρονιάς.

Ωστόσο, η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία και για έναν προσωπικό λόγο.

Ο Matt Damon δεν έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία της κόρης του στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ενώ μιλώντας στο περιοδικό People εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για όσα πρόκειται να πετύχει στη ζωή και την επαγγελματική της πορεία.

Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της Isabella Damon

Η συμμετοχή της 20χρονης Isabella σε ένα από τα σημαντικότερα events της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι αρχίζει να διαμορφώνει τη δική της παρουσία στον χώρο.

Με τη στήριξη της οικογένειάς της, η νεαρή κοπέλα κάνει τα πρώτα της βήματα, ενώ η πρόσφατη εμφάνισή της στα CFDA Awards τράβηξε τα βλέμματα, χάρη τόσο στην εντυπωσιακή της ενδυματολογική επιλογή, όσο και στην παρουσία της στο πλευρό του διάσημου πατέρα της.

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