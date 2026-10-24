Μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της σειράς «Friends» είχε μια δύσκολη πλευρά στην πραγματική ζωή του Matthew Perry.

Την περίοδο που ο Chandler Bing παντρευόταν τη Monica Geller, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρές προσωπικές δυσκολίες.

Η αποκάλυψη της αδελφής του για τα γυρίσματα

Η αδελφή του ηθοποιού, Mia Perry Bowick, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο People ότι τα γυρίσματα της σκηνής του γάμου, στην έβδομη σεζόν της σειράς, συνέπεσαν με μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για εκείνον, καθώς είχε μόλις βγει από κέντρο αποκατάστασης.

Όπως ανέφερε, εκείνα τα χρόνια η εξάρτησή του από το αλκοόλ και τις ουσίες είχε επιδεινωθεί.

Για τους ανθρώπους της οικογένειάς του, η τηλεοπτική εικόνα του Chandler να παντρεύεται τη γυναίκα που αγαπούσε προκαλούσε ανάμεικτα συναισθήματα. Πίσω από τη χαρά της σειράς, γνώριζαν τη δύσκολη μάχη που έδινε ο Matthew στην προσωπική του ζωή.

Τα όνειρα που ήθελε να πραγματοποιήσει

Σύμφωνα με την αδελφή του, ο Matthew Perry επιθυμούσε πραγματικά να αποκτήσει όσα συμβόλιζε εκείνος ο γάμος: έναν σύντροφο, μια οικογένεια, παιδιά και μια ζωή με αγάπη και σταθερότητα.

Παρά το χιούμορ και τις ατάκες που τον έκαναν αγαπητό σε εκατομμύρια τηλεθεατές, ο ηθοποιός είχε προσωπικές επιθυμίες και δυσκολίες που δεν ήταν ορατές στο κοινό.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του εξακολουθεί να τιμά τη μνήμη του, υπενθυμίζοντας πως πίσω από τον αγαπημένο τηλεοπτικό χαρακτήρα υπήρχε ένας άνθρωπος που αναζητούσε τη συντροφικότητα και την ευτυχία.

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