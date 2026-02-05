Η Ματθίλδη Μαγγίρα μίλησε στην κάμερα του BreakfastStar στο αεροδρόμιο, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Τριαντάφυλλου για το Your Face Sounds Familiar.

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ ως παίκτρια ξανά στο show, αλλά θα σκεφτόταν σοβαρά να βρεθεί στην κριτική επιτροπή.

Με έντονο ύφος, σχολίασε: «Μίλησε για κλόουν αυτός που είχε πάει στο Survivor και έκανε τον Ταρζάν; Να δούμε πόσο εύκολο είναι. Είναι ανώριμο να βάζει κάποιος τόσο εύκολα ταμπέλα σε κάτι».

Στην ίδια συζήτηση, ο Αντώνης Λουδάρος πρόσθεσε μια πιο γενική παρατήρηση: «Αν το δεις ως κλόουν, είναι κλόουν. Αν το δεις σοβαρά, είναι σοβαρό. Εξαρτάται από το πώς θέλουμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε».

Οι δηλώσεις της Μαγγίρα υπογραμμίζουν τη σημασία της ωριμότητας και του σεβασμού ανάμεσα στους καλλιτέχνες, ειδικά όταν πρόκειται για τηλεοπτικά shows που συγκεντρώνουν μεγάλο κοινό και προκαλούν σχολιασμό στα social media.

