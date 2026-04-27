Η Ματθίλδη Μαγγίρα βρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Caveman και μίλησε στην κάμερα για την προσωπική της κατάσταση, αλλά και για τα επόμενα βήματα της αδελφής της, Μπέττυς.

Με ειλικρίνεια, αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια φάση ξεκούρασης, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της και πραγματοποιώντας εξετάσεις, καθώς –όπως είπε– το τελευταίο διάστημα την έχει κουράσει αρκετά.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη στάση ζωής που έχει πλέον υιοθετήσει, εξηγώντας πως βλέπει τα πράγματα πιο ήρεμα και χωρίς τους φόβους που είχε στο παρελθόν.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο τηλεοπτικό μέλλον της Μπέττυς Μαγγίρα, η ηθοποιός δεν δίστασε να την καλέσει εκείνη τη στιγμή στο τηλέφωνο.

Η παρουσιάστρια, μέσω της επικοινωνίας τους, άφησε να εννοηθεί πως βρίσκονται σε συζητήσεις, χωρίς όμως να αποκαλύψει συγκεκριμένες αποφάσεις.

Από την πλευρά της, η Ματθίλδη εξέφρασε την επιθυμία της να δει την αδελφή της σε ένα πρότζεκτ που θα της ταιριάζει απόλυτα και θα της δίνει χώρο να εκφραστεί δημιουργικά.