Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Από θαύμα σώθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μετά το σοκαριστικό τροχαίο που είχε στην Κύπρο, όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα ζωάκι που ήταν στη μέση του δρόμου.

Το αυτοκίνητό του – όπως είδαμε από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν- καταστράφηκε ολοσχερώς, αφού η σύγκρουση ήταν πολύ δυνατή.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε πως ευτυχώς μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν η οικογένειά του.

«Όπως βλέπεις καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω μεγάλες αποστάσεις για συναυλίες. Είδα στο δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, μπήκα στο αντίθετο ρεύμα και δεν θυμάμαι τίποτα, έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα. Έκανα εξετάσεις τα πάντα. Το μόνο ότι έχω αφόρητους πόνους στο σώμα. Θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν όλα» είπε μεταξύ άλλων.

