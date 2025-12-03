Στην κυπριακή εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», και συγκεκριμένα στη στήλη «Let’s Talk» με τον Τάσο Ευαγγέλου, βρέθηκε καλεσμένος ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ο γνωστός θεατρικός παραγωγός μίλησε ανοιχτά για τις επίμονες φήμες που τον ακολουθούν εδώ και χρόνια αναφορικά με τη σεξουαλικότητά του.

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα τέσσερα χρόνια και ακόμη κάποιοι δεν το πιστεύουν. Πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο… και κάποιοι ακόμα το πιστεύουν. Όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ;», είπε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, τονίζοντας πως αυτή η λανθασμένη εντύπωση υπήρξε η αφορμή για πολλά σχόλια γύρω από την προσωπική του ζωή και τη σεξουαλικότητά του.

«Και να ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα ούτε έναν άνθρωπο, ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν γάμο εικονικό μέσα σε μια εκκλησία. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγος μου το ίδιο. Είτε σας αρέσει, είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε μια χαρά με την Ιλάειρα, είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε ένα παιδάκι υπέροχο και θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα δεύτερο» απάντησε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

