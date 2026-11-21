Δημόσια απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών που τους θέλουν να περνούν κρίση στον γάμο τους έδωσαν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση, βάζοντας οριστικό τέλος στα σενάρια χωρισμού.

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον Αύγουστο του 2022 στη Λεμεσό της Κύπρου και έχει αποκτήσει μία κόρη, την Ιωάννα-Μελωδία.

Αφορμή για τη φημολογία περί διαζυγίου είχαν σταθεί ορισμένες αινιγματικές αναρτήσεις του Μαυρίκιου Μαυρικίου, στις οποίες έκανε λόγο για μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του που δεν ήταν ακόμη έτοιμος να αποκαλύψει. Τελικά, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Άνδρα, ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο με την έκπληξη που του ετοίμασε η σύζυγός του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr