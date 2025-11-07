Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η συμμετοχή της Antigoni στη Eurovision 2026 φαίνεται ότι άναψε φωτιές. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε έξω από τα δόντια στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που πάρθηκε η απόφαση για την κυπριακή εκπροσώπηση.

Ο καλλιτέχνης τόνισε, εμφανώς εκνευρισμένος, ότι η διαδικασία έγινε με αδιαφανή τρόπο και ότι οι Κύπριοι δημιουργοί έχουν παραγκωνιστεί για μια ακόμα φορά.

Αρχικά, είπε: «Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια! Κανείς δεν την ξέρει την Αντιγόνη, ούτε στην Κύπρο την ξέρει κανείς την κοπέλα που πραγματικά δεν μας φταίει σε τίποτα και είναι γλυκύτατη. Με συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους να λένε πως ήταν το όνειρό μου, το περίμενα και προσευχήθηκα στο Θεό, γιατί κι εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα και το σέβομαι».

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι πολλοί Κύπριοι καλλιτέχνες αντέδρασαν έντονα στο παρασκήνιο: «Κανείς μας δεν έχει κάτι με έναν άνθρωπο που θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του. Το πρόβλημα είναι ότι για άλλη μια φορά πάρθηκε μια απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες γιατί δεν τους δόθηκε καν ο λόγος να στείλουν το τραγούδι τους. Δεν γίνεται εδώ και δέκα χρόνια να μην εισακούγονται οι Κύπριοι δημιουργοί».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η ένσταση δεν έχει να κάνει με την ίδια την Αντιγόνη, αλλά με το σύστημα επιλογής, αφήνοντας τις αιχμές του: «Δεν έχουμε πει κάτι για την Αντιγόνη, ούτε είναι το πρόβλημά μας ότι ήταν σε ριάλιτι αναζήτησης ερωτικού συντρόφου. Ούτε το πρόβλημά μας είναι ότι είναι μια κούκλα, ούτε ότι η μαμά της είναι γνωστή τηλεοπτική περσόνα με συνεργασίες με το ΡΙΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά».

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, ρίχνοντας ευθείες βολές στους υπεύθυνους του ΡΙΚ: «Δεν μας έχουν πει τα κριτήρια, ούτε καν ποιοι αποφάσισαν. Δεν θα σας ενοχλούσε αν έκανε κάτι αντίστοιχο η ΕΡΤ; Τηρείται σιγή ιχθύος. Είναι ανεπίτρεπτο, προσβάλλουν τον πολιτισμό της Κύπρου με το να αγνοούν έτσι και να μην υπάρχει διαφάνεια».

