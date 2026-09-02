Μαυρίκιος Μαυρικίου: Στο χειρουργείο ο Κύπριος παραγωγός – Τι συνέβη;

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είχε μια περιπέτεια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media. Ο καλλιτέχνης ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία φαίνεται με πεταλούδα στο χέρι, και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους του ότι υποβλήθηκε σε ένα δύσκολο χειρουργείο, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επέμβασης, όμως αποκάλυψε ότι αυτή η στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, αφού συνδέεται με μια μεγάλη απόφαση που πήρε για τη ζωή του. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, η προηγούμενη ημέρα δεν άλλαξε απλώς κάτι στην καθημερινότητά του, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για μια συνολική αλλαγή.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο τώρα χρειάζεται χρόνο προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Για το λόγο αυτό ζήτησε συγγνώμη από όσους επικοινωνούν μαζί του και δεν μπορεί να απαντήσει στα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά τους. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά όσους ενδιαφέρθηκαν για την κατάστασή του και θέλησαν να του στείλουν ένα μήνυμα συμπαράστασης.

Επίσης, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον γιατρό του, αλλά και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία για τη φροντίδα, ενώ έστειλε μήνυμα και στη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αρχή που περιέγραψε θέλει να τη ζήσει μαζί της και με την κόρη τους, Ιωάννα-Μελωδία.

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου & όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούργια αρχή με σένα μαζί… και την Μελωδία μας φυσικά!», έγραψε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

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