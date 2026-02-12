Καλεσμένος στην εκπομπή «Real View» ήταν το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το τραγούδι «Parea» της Evangelia, μετά την εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό του Sing For Greece.

Ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε ανοιχτά για τη φετινή της προσπάθεια σε τηλεφωνική του παρέμβαση. Λίγο νωρίτερα, η Σοφία Μουτίδου είχε σχολιάσει: «Για μένα είναι όχι και για την επόμενη φάση και για τη Eurovision. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, κάπως αλλιώς το σκεφτόμουν, μου θύμισε ένα παλιό. Είχε αυτοπεποίθηση, αλλά κάπως ήταν μίξη γνωστών πραγμάτων, λίγο απ’ όλα που ξέρουμε».

Όταν ήρθε η σειρά του, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, εγώ την Evangelia την λυπάμαι. Θα σας πω το λόγο και τι εννοώ. Θέλει παρά πολύ να πάει στη Eurovision. Πέρυσι ήρθε δεύτερη για δυο πόντους αν θυμάστε πίσω από την Κλαυδία. Νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει γιατί το κομμάτι ενώ κάτι έχει, κάτι δεν έχει. Σου δίνει κάτι και στο παίρνει πίσω».

Ο ίδιος συνέχισε ξεκαθαρίζοντας τη θέση του για τη σύγκριση με την περσινή της συμμετοχή: «Εγώ πιστεύω ότι περσινό ήταν πιο ικανό και δυνατό για να πάει στη Eurovision. Πάντως θα περάσει, θα περάσει σίγουρα η Ευαγγελία. Θα την δούμε και στον τελικό».

