Λίγο πριν βγει ζωντανά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είχε μια έντονη στιγμή με τα μέλη της ομάδας της παρουσιάστριας.

Το περιστατικό συνέβη κατά την προετοιμασία της σύνδεσης από την Κύπρο, πριν σχολιάσει όσα έγιναν το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου, στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής επέλεξε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν στα παρασκήνια και πρότεινε να συζητήσουν την επόμενη ημέρα, ώστε να έχουν ηρεμήσει οι τόνοι.

Στη σύνδεση, η Κατερίνα Καινούργιου απευθυνόμενη στο κοντρόλ είπε: «Ειρήνη μου, ηρεμία. Ή χαμηλώστε με ή ηρεμία από πάνω. Μου έχει πάει πολύ καλά η ημέρα σήμερα, μην με τσιτώσετε τώρα».

Στην απάντησή του, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εμφανώς ενοχλημένος σχολίασε: «Κατερίνα μου, νομίζω καλύτερα να μιλήσουμε αύριο. Τσακώθηκα με τους συνεργάτες σου στο κοντρόλ».

Η παρουσιάστρια έκλεισε τη σύνδεση με ήρεμο τόνο: «Ίσως και να έχεις δίκιο αυτή τη φορά. Απολογούμαι εγώ για τους συνεργάτες μου. Θα το εκτιμήσω αν τα πούμε αύριο. Πάρε τον χρόνο σου, ηρέμησε και αύριο τα λέμε ξανά».

