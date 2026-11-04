Ένα προσωπικό μήνυμα με αρκετές ασάφειες δημοσίευσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, προκαλώντας την περιέργεια, αλλά και την ανησυχία των διαδικτυακών του φίλων.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα πήρε μια σημαντική απόφαση και έκανε ένα μεγάλο βήμα στη ζωή του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν ήταν μια επιλογή που έκανε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αντιθέτως, χρειάστηκε χρόνο για να ξεπεράσει τους προβληματισμούς του και τελικά να τολμήσει την αλλαγή, η οποία φαίνεται πως επηρέασε βαθιά τον ίδιο.

Το μήνυμα του Μαυρίκιου Μαυρικίου

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Μαυρίκιος εξήγησε πως υπάρχουν προσωπικές στιγμές που κάποιος επιλέγει να κρατήσει για τον εαυτό του, μέχρι να αισθανθεί έτοιμος να τις μοιραστεί.

Παράλληλα, άφησε να φανεί πως κάτι έχει ήδη συμβεί, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ακόμη περί τίνος πρόκειται.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κρατάς για καιρό μέσα σου. Όχι επειδή φοβάσαι να τα μοιραστείς. Ούτε επειδή δεν θέλεις να τα μάθει κανείς. Αλλά επειδή κάποιες φορές νιώθεις πως υπάρχουν στιγμές που πρέπει πρώτα να τις ζήσεις σιωπηλά… πριν βρεις τις λέξεις για να τις περιγράψεις.

Τον τελευταίο καιρό συμβαίνει κάτι που δεν έχω μοιραστεί σχεδόν με κανέναν… Υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα αν έπρεπε να το τολμήσω. Αν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αν άξιζε να κάνω αυτό το βήμα. Και τελικά… το έκανα. Κι από εκείνη τη στιγμή, κάτι μέσα μου άλλαξε.

Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα… Δεν είναι τυχαίο που επιλέγω να σας μιλήσω γι’ αυτό σήμερα… Προς το παρόν, κρατήστε μόνο αυτό: κάτι έχει ήδη συμβεί… μα τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του ότι τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα, με τους ακολούθους του να περιμένουν να μάθουν ποιο είναι το σημαντικό βήμα στο οποίο αναφέρεται.

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