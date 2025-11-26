Στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA, ο Μάξιμος Μουμούρης παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για προσωπικές στιγμές της ζωής του, τις οικογενειακές σχέσεις και τη σύζυγό του, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του σε μικρή ηλικία: «Η μαμά μου ήταν Ιταλίδα, ήρθε στην Ελλάδα όταν γνώρισε τον μπαμπά πολύ νέα. Παντρεύτηκαν στην Ιταλία και ήρθαν εδώ με ό,τι είχαν. Την μητέρα μου την έζησα για 8 χρόνια. Δεν το κατάλαβα μικρός το τραύμα, κατάλαβα τι μου έλειπε αργότερα στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους κυρίως».

Η αναφορά του στη μητέρα του συνδέεται και με το όνομα της τρίτης κόρης του, που της έδωσε τιμώντας τη μνήμη της.

Μιλώντας για τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2008 και έχουν αποκτήσει τρεις κόρες, είπε: «Με την Νάντια είμαστε σε σχέση σχεδόν 23, 24 χρόνια. Γνωριζόμαστε από το σχολείο, δεν ήμασταν μαζί τότε. Η Νάντια πολιτικοποιούταν από το Πανεπιστήμιο όταν άρχισα να έχω επαφές μαζί της. Τώρα για εμένα είναι μέρος της ζωής μου να είμαστε μαζί σε μια προεκλογική εκστρατεία. Είμαι μαζί της σε όλα».