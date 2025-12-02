Με απρόοπτο σημαδεύτηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Ταρτούφος» στο θέατρο Αλκυονίς. Ο ηθοποιός Μάξιμος Μουμούρης είχε ένα ατύχημα επί σκηνής, όπως αποκάλυψε αργότερα σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, επισκιάζοντας κάπως τους πρωταγωνιστές Έλενα Μαυρίδου και Γιάννη Τσορτέκη.

«Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έτυχαν διάφορα πράγματα. Όλοι πάθαμε νευρικό γέλιο. Καταλάβαμε ότι δεν χτύπησε», δήλωσε αρχικά η Ιωάννα Παππά, με τη Βασιλική Τρουφάκου να αναφέρει με χιούμορ: «Ήταν μια πτώση grande, το κοινό νομίζω την απόλαυσε», είπε στην κάμερα του Happy Day ο Μάξιμος Μουμούρης.

«Δεν χτύπησα. Έπεσα από το σκαμπό πιο νωρίς απ’ ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν μέσα στο σενάριο, το έκανα εγώ στον εαυτό μου», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

govastiletto.gr -Μάξιμος Μουμούρης – Νάντια Γιαννακοπούλου: Σπάνια εμφάνιση για το ζευγάρι μετά από καιρό – Φωτογραφίες