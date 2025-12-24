Σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο “George, The Lobby Bar” του King George, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης πραγματοποίησαν μια από τις πρώτες τους κοσμικές εμφανίσεις μετά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις. Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντυπωσιακό κόκκινο πλεκτό σύνολο, ενώ το ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα μαζί με τον οικοδεσπότη της βραδιάς, Γιάννη Κεντ.

Γιάννης Στάνκογλου-Δήμητρα Ματσούκα

Η εμφάνιση της Δήμητρας Ματσούκα έρχεται μετά το περιστατικό στη Βουλιαγμένη. Η ηθοποιός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή, αφού κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Στη διαδικασία δεν ήταν παρούσα και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, με τον εισαγγελέα να αναφέρεται σε «ήπια μέθη» και σημαντική υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Σε δηλώσεις που είχαν προηγηθεί, η Δήμητρα Ματσούκα είχε εκφράσει την ενόχλησή της για τον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης, λέγοντας: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδειά μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό. Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή».

Γιάννης Κέντ-Δήμητρα Ματσούκα-Πέτρος Κόκκαλης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

