Ο Ακύλας επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Μαζί κι Αντίθετα», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και μας καθηλώνει μέσα από μία ιδιαίτερα συναισθηματική μπαλάντα.

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη την έντονη ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Ακύλας κινείται σε πιο ατμοσφαιρικούς ήχους και επιστρέφει σε ένα ερμηνευτικό ύφος που θυμίζει την πρώτη μας γνωριμία μαζί του. Σε ένα γεμάτο συναίσθημα τραγούδι, η ξεχωριστή φωνή και η χαρακτηριστική ερμηνεία του αναδεικνύουν με ευαισθησία κάθε στίχο και μελωδία.

Το «Μαζί κι Αντίθετα» ξεχώρισε από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, με τον Ακύλα να βρίσκεται στο εξώφυλλο της Greek Pop playlist του Spotify.

Το «Μαζί κι Αντίθετα» είναι το τραγούδι των τίτλων της σειράς του ΣΚΑΪ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», με τη μουσική να υπογράφει ο Χρίστος Νικολάου και τους στίχους η Λίνα Δημοπούλου.

Μέσα από το «Μαζί κι Αντίθετα», ο Ακύλας αποτυπώνει την ένταση, την έλξη και τις αντιθέσεις μιας σχέσης, σε ένα τραγούδι που δένει με την ιστορία και την ατμόσφαιρα του «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Το «Μαζί κι Αντίθετα» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: Akylas.lnk.to/ MaziKiAntitheta

govastiletto.gr – Ακύλας: Από την Eurovision στο θέατρο! Ο ρόλος-έκπληξη που αναλαμβάνει