Γονείς για πρώτη φορά έγιναν στις 19 Ιανουαρίου η Ευλαμπία Ρέβη και ο σύζυγός της, Σωτήρης Σκουλούδης και από εκείνη την ημέρα οι δυο τους βιώνουν πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Σχεδόν ένα μήνα μετά και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου επέλεξε η νέα μανούλα και γνωστή δημοσιογράφος να κάνει την πρώτη της ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικότερα, η Ευλαμπία Ρέβη δημοσίευσε τέσσερις φωτογραφίες με το νέο μέλος της οικογένειάς της και στη λεζάντα έγραψε μερικά τρυφερά λόγια.

«Με την πρώτη σου ανάσα ό,τι ήξερα για αγάπη άλλαξε μορφή. Και μαζί με εσένα γεννήθηκα και εγώ ξανά. Σ’ ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου. 💙 Σε ευχαριστούμε που μας «αναβάθμισες» σε γονείς. Γεια σου, κόσμε. Κόσμε, ο κόσμος όλος… ✨

Να είστε καλά για τις ευχές και τα τόσο όμορφα λόγια για το μωρό μας!»

