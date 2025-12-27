Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε μια ανάρτηση προκειμένου να ευχηθεί στους ακολούθους του για τις γιορτές, αλλά και για να κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη και μια «δοκιμασία».

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής έστειλε ένα μήνυμα σε «αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή» του, λέγοντας πως «φτάνει» και ότι η υπομονή δεν ισοδυναμεί με αδυναμία.

Συγκεκριμένα, ο 53χρονος καλλιτέχνης δημοσίευσε το πρωί του Σαββάτου (27/12) ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο όπως εξήγησε τραβήχτηκε στη θάλασσα, όπου συνήθιζε να πηγαίνει με τη σκυλίτσα του, Αρίθα, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες.

Σε αυτό λέει: «Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, μία πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου.

Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω που λέω.

Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, ζω ένα όνειρο.

Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρία τελευταία χρόνια, με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα, φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια, άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κυρίες και κύριοι καλή χρονιά, με πίστη, πίστη, πίστη».

Δείτε το βίντεο: