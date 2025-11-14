Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έζησε μία απίστευτη περιπέτεια, η οποία λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο από το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ επέστρεφε από το live του, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αναπάντεχο εμπόδιο. Για να αποφύγει να πατήσει ένα ζωάκι που πετάχτηκε στον δρόμο, έστριψε απότομα το τιμόνι. Η ενέργειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να καταστραφεί ολοσχερώς. Ευτυχώς, ο ίδιος βγήκε σώος.

Το κείμενο του Μαυρίκιου Μαυρικίου στο Instagram

Συγκεκριμένα έγραψε του στο story του τα εξής: «Το περασμένο Σάββατο πέθανα…και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από Live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα.

Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιει. Ζω από θαύμα. Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε την στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος. Και με άφησε.

Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μη γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ το Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ και εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματά σας. Η ζωή συνεχίζεται….».

