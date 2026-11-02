Βαθιά επηρεασμένη από τις αποκαλύψεις σχετικά με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εμφανίστηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, εκφράζοντας δημόσια τη φόρτισή της για τις εξελίξεις. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε πως στήριζε ενεργά την οργάνωση από το 2020, βοηθώντας στην συγκέντρωση πόρων για παιδιά με σοβαρές παθήσεις, ενώ είχε έρθει σε επαφή και με μητέρα ενός παιδιού, παρακινώντας παράλληλα τον κόσμο να συνδράμει.

Σε βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια, εμφανώς φορτισμένη και βουρκωμένη, δήλωσε αδυναμία να διανοηθεί ότι στήθηκε μια τέτοια απάτη στην πλάτη δοκιμαζόμενων οικογενειών. Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τους υπευθύνους της ΜΚΟ, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν πρόκειται για κάποια παρεξήγηση.

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