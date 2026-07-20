Λύγισε στις λεπτομέρειες η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open! Μπροστά σε ένα εκπληκτικό κοινό 6.000 και πλέον φιλάθλων που αποθέωναν κάθε της πόντο, η Ελληνίδα σταρ έδωσε τα πάντα στο κορτ, αλλά δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (2-0 σετ). Μετά από έναν αγώνα 103 λεπτών γεμάτο ένταση και σασπένς, η εμπειρία της Τσέχας στα κρίσιμα game ήταν αυτή που έκρινε το αποτέλεσμα, αφήνοντας πάντως τη Σάκκαρη με μια εξαιρετική συνολική παρουσία στο τουρνουά.

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