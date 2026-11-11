Νέα δικαστική περιπέτεια αντιμετωπίζει η Kylie Jenner, καθώς πρώην εργαζόμενή της κατέθεσε αγωγή εναντίον της, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στο Λος Άντζελες.

Η Dinora Carolina Cambria Amaya, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός της, υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη κακομεταχείριση και τραυματισμούς.

Παράλληλα, κάνει λόγο για απλήρωτες υπερωρίες και έξοδα μετακίνησης που, όπως ισχυρίζεται, δεν της καταβλήθηκαν ποτέ.

Η καταγγελία ότι την κλείδωσαν σε ντουλάπα

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ένα από τα περιστατικά που περιγράφει στην αγωγή αφορά τον εγκλωβισμό της μέσα σε ντουλάπα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπέστη κρίση πανικού και προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο προϊστάμενός της αντέδρασε ειρωνικά, γελώντας εις βάρος της αντί να τη βοηθήσει. Τελικά, κάποιος άνοιξε την πόρτα και κατάφερε να βγει από τον χώρο.

Οι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της εργασίας της

Η πρώην οικιακή βοηθός περιγράφει στην αγωγή της και άλλα περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν όσο εργαζόταν για την Kylie Jenner.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2025 φέρεται να δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο, την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του. Σε διαφορετικό περιστατικό, τραυματίστηκε όταν ένα σπρέι πιπεριού ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να εκτοξευτεί στο πρόσωπό της, ενώ τακτοποιούσε ένα συρτάρι.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι, ακόμη και μετά τους τραυματισμούς της, συνέχιζε να αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούσαν έντονη σωματική προσπάθεια.

Οι απλήρωτες υπερωρίες και η απόλυσή της

Οι καταγγελίες της δεν περιορίζονται στα περιστατικά κακομεταχείρισης. Η Amaya υποστηρίζει ότι δεν πληρωνόταν για τις υπερωρίες της, ενώ δεν λάμβανε ούτε αποζημίωση για τις μετακινήσεις της ανάμεσα στις διαφορετικές κατοικίες της Kylie.

Όπως αναφέρει, η συνεργασία της με την Jenner ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο αφότου έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι άλλη οικιακή βοηθός λάμβανε επιπλέον χρήματα για τα έξοδα μετακίνησής της, σε αντίθεση με την ίδια.

Η απάντηση της Kylie Jenner στις κατηγορίες

Από την πλευρά της επιχειρηματία, ο δικηγόρος της, Michael Rhodes, απέρριψε τους ισχυρισμούς της πρώην εργαζόμενης, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες υποθέσεις αβάσιμες.

Σε δηλώσεις του στο TMZ, υποστήριξε ότι πρόκειται για ακόμη μία αγωγή που κατατίθεται από τον ίδιο δικηγόρο, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει και άλλους πρώην εργαζομένους της Kylie Jenner.

«Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Kylie. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι η πλευρά της επιχειρηματία δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις κατηγορίες και θα υπερασπιστεί τη θέση της στη δικαστική διαδικασία.

«Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε.

Η δικαστική διαμάχη βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τις σοβαρές καταγγελίες της πρώην εργαζόμενης και την κατηγορηματική άρνηση της πλευράς της Kylie Jenner να αποτελούν τα δύο βασικά σημεία της υπόθεσης.

Kylie Jenner Sued by Former Housekeeper Over Alleged Dog Bite, Workplace Abuse https://t.co/n28pJIs2fd

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