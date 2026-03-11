Η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε μια προσωπική και σοκαριστική εμπειρία, με αφορμή τη συνέντευξη της Χριστίνα Βραχάλη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση ενώ εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Η ίδια περιέγραψε: «Με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει… με κλείδωσε και ούρλιαζα!»

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές συμβαίνουν συχνά και πως πλέον οι γυναίκες έχουν τη δύναμη να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, χάρη σε όσους προηγήθηκαν και άνοιξαν τον δρόμο για περισσότερη ασφάλεια και σεβασμό στον χώρο εργασίας.

Η μαρτυρία της Ελένη Χατζίδου αναδεικνύει τη σοβαρότητα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και τη σημασία της αλληλεγγύης και της φωνής που σηκώνεται ενάντια σε τέτοιες συμπεριφορές.

Η ειλικρίνεια της Χατζίδου δίνει θάρρος σε όσες έχουν βιώσει ανάλογα περιστατικά να μιλήσουν.

