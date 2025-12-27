Για τη σκληρή στάση που έχει δεχτεί κατά καιρούς από τα media, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να παραμένει αυθεντικός και «καθαρός» σε έναν χώρο γεμάτο αντιφάσεις, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς σε συνέντευξή του στο περιοδικό Grace και τη Μικαέλα Θεοφίλου.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στην εικόνα που έχει ο κόσμος για εκείνον, περιγράφοντάς την ως διάφανη και κρυστάλλινη, εξηγώντας πως αυτό δεν είναι τυχαίο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι που έχει επιλέξει να βρίσκονται δίπλα του λειτουργούν σαν ένα «ειδικό καθαριστικό», που κάθε φορά φροντίζει να διατηρεί αυτό το κρύσταλλο καθαρό, ακόμη κι όταν θολώνει.

«Αυτή είναι η τύχη και η επιτυχία μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς δίπλα του ανθρώπους που τον προστατεύουν. Ειδικά μετά τις δύσκολες περιόδους που πέρασε, όπως είπε, αναγκάστηκε να στραφεί περισσότερο στον εαυτό του και να δουλέψει βαθύτερα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Παρότι πολλά άλλαξαν, η ουσία, σύμφωνα με τον ίδιο, παρέμεινε η ίδια.

Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε με σιγουριά ότι πλέον αυτό το «κρύσταλλο» είναι αλεξίσφαιρο και δεν μπορεί να αμαυρωθεί ή να πληγεί. Όπως σημείωσε, τα media δεν τον στοχεύουν πια όπως παλαιότερα, ενώ πλέον τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά.

Τέλος, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίηση που, όπως είπε, υπέστη από τα media στο παρελθόν, με άδικα δημοσιεύματα και υπερβολικούς τίτλους, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης δημιουργικότητας.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να στραφεί στο εξωτερικό, να συνεργαστεί με ανθρώπους πολυεθνικών εταιρειών και να εκπαιδευτεί μέσα από σεμινάρια, ώστε να εξελιχθεί επαγγελματικά και ανθρώπινα.

«Και τι έγινε που ήμουν σωστός;» κατέληξε με νόημα.

