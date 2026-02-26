Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου στον Βοτανικό για αυτό το διήμερο (27-28/2). Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στα social media, μια αδιαθεσία του λαϊκού ερμηνευτή καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή του προγράμματος, με το κέντρο να ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη εβδομάδα.

Ο μάνατζερ του τραγουδιστή, Βασίλης Λιάτσος μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη και την εκπομπή Happy Day, και αποκάλυψε πως ο Νίκος Μακρόπουλος νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα με πνευμονία που ξεκίνησε από ίωση αλλά γύρισε ξανά σε πνευμονία.

Το ερχόμενο Παρασκευο – Σάββατο θα επιστρέψει κανονικά στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τον Γιώργο Σαμπάνη.

