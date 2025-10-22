Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
Η Ιταλίδα εικαστικός, Μαλού Ντάλα Πίκολα και ο Έλληνας ερευνητής δημοσιογράφος Νικόλας Νιάρχος έκαναν ακόμη έναν γάμο στην Ιταλία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
Η Ιταλίδα εικαστικός, Μαλού Ντάλα Πίκολα και ο Έλληνας ερευνητής δημοσιογράφος Νικόλας Νιάρχος έκαναν ακόμη έναν γάμο στην Ιταλία.
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.