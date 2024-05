Η νέα σύζυγος του Kanye West, Bianca Censori, σηματοδότησε με «καυτές» κριτικές την επιστροφή του Kanye West στην Ιταλία… με μοναδικό αξεσουάρ συγκάλυψης του γυμνού της κορμιού ένα ζευγάρι μπότες κι ένα μαξιλάρι στο στήθος.

Η 29χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας έδειξε την απίστευτη σιλουέτα της με ένα γυαλιστερό λευκό στρινγκ κορμάκι που τόνιζε το pert derrière της. Ενώ, ολοκλήρωσε το outfit με μαύρες δερμάτινες μπότες ψηλές μέχρι τους μηρούς και ανοιχτές μύτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εν τω μεταξύ, ο πρώην σύζυγος της Kim Kardashian ήταν καλυμμένος με την κουκούλα ενός λευκού φούτερ, «προστατεύοντας» με την αγκαλιά του την σχεδόν γυμνή σύντροφό του.

Kanye West & his wife Bianca Censori in Italy.

Italian authorities need to either arrest her for indecent exposure, or have her committed. They are now daring the police!!!

Look at her eyes!!

Such saddens.

Poor woman.

No amount of money or fame is worth this humiliation 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/NPmZExPkN7

— Queein (@QueeinJ) May 29, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ