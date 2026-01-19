Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημιούργησε χαμό στα social media με ένα ξεκαρδιστικό βίντεο, εμπνευσμένο από το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστοραμε τίτλο «Μαργαρίτα».

Στο TikTok, το μοντέλο ακολούθησε το νέο trend και εμφανίστηκε μέσα σε ένα τανκ, ντυμένη με στρατιωτική παραλλαγή και κράνος, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται το νέο τραγούδι του συντρόφου της.

Η ίδια το παρουσίασε με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας στη λεζάντα ότι “πηγαίνεις σε πόλεμο, αλλά το τανκ έχει bluetooth και παράλληλα ψάχνεις ποια είναι αυτή η Μαργαρίτα”.

Το βίντεο έγινε viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την έμπνευση και το χιούμορ της, αλλά και την ικανότητά της να αυτοσαρκάζεται.

Η σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με το ζευγάρι να συμπληρώνει σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας.

Παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν μιλά συχνά για την προσωπική του ζωή, έχει αναφερθεί στη σύντροφό του σε σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο, στοργικό και αγαπητό άτομο.

Govastiletto.gr – Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει!