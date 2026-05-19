Σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό έχουν μετατραπεί από σήμερα οι εμβληματικοί Μύλοι της Μυκόνου, καθώς εκεί χτυπά πλέον η καρδιά των γυρισμάτων της παγκόσμιας επιτυχίας «Emily in Paris»!

Εκατοντάδες βοηθητικοί ηθοποιοί (κομπάρσοι), ντυμένοι με την τελευταία λέξη της μόδας, κατακλύζουν την περιοχή γύρω από τους Μύλους, δημιουργώντας μια μοναδική, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. ​Ωστόσο, το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από «εκρηκτικό» εξαιτίας της απόβασης των παπαράτσι. Δεκάδες φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν κυριολεκτικά παραμονέψει σε κάθε γωνιά, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα αποκλειστικό πλάνο της διάσημης πρωταγωνίστριας, Lily Collins.​

​Η παραγωγή, θέλοντας να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό το look της «Emily» αλλά και τις εξελίξεις του σεναρίου, έχει επιστρατεύσει μια ολόκληρη στρατιά από άνδρες ασφαλείας. Τα μέτρα είναι δρακόντεια: κάθε φορά που η Lily Collins μετακινείται, οι security ανοίγουν τεράστιες μαύρες ομπρέλες, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο «τείχος» προστασίας μπροστά από τους φακούς των παπαράτσι!​

Το κυνηγητό ανάμεσα σε φωτογράφους και ασφάλεια συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, με τη Μύκονο να ζει στους ρυθμούς του Χόλιγουντ και το αποτέλεσμα στην οθόνη να αναμένεται άκρως εντυπωσιακό!

govastiletto.gr -«Emily in Paris»: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα στη Μύκονο