Πέρα από τις υποχρεώσεις της για την ετήσια συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO, η Amal Clooney ξεκλέψε χρόνο για να περιηγηθεί στην Αθήνα. Η διεθνούς φήμης νομικός επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Ολυμπίου Διός, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, Baria Alamuddin.

Η παρουσία των δύο γυναικών στον ιστορικό χώρο κέντρισε αμέσως τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας, καταγράφοντας στιγμιότυπα από μια πιο χαλαρή βόλτα μακριά από το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης.

Η Amal Clooney επέλεξε ένα λευκό σύνολο με σύγχρονη γραμμή, το οποίο ανέδειξε το διαχρονικό της στυλ. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά αξεσουάρ, σκούρα γυαλιά ηλίου και μια μικρή τσάντα σε ουδέτερη απόχρωση, ενώ τα μαλλιά της είχαν φυσικό χτένισμα.

Από την άλλη η Baria Alamuddin κινήθηκε σε διαφορετική αισθητική, επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο outfit με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και έντονα αξεσουάρ που έδωσαν χρώμα στην εμφάνισή της.

Η επίσκεψη της Amal Clooney στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με το επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της συνάντησης της UNESCO, με κεντρική ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

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Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Λαμπερό δείπνο της UNESCO στην Ακρόπολη: Το πρωθυπουργικό ζεύγος και η παρουσία της Άννας Βίσση