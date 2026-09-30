Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η λακωνική απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου σε ακόλουθό του στα social media, όταν δέχθηκε σχόλιο που συνέκρινε τη νυν σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, με την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη.

Το ζευγάρι, που πλέον εκφράζει ανοιχτά τον έρωτά του, δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την κοινή του ζωή. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κοινοποίησε ένα τρυφερό βίντεο μέσα από ασανσέρ, όπου ζητά από τη γνωστή τραγουδίστρια να του ερμηνεύσει το αγαπημένο του τραγούδι.

Κάτω από ανάρτησή του, ωστόσο, ένας διαδικτυακός του ακόλουθος θέλησε να σχολιάσει τη νέα του σχέση, προχωρώντας παράλληλα σε μια απαξιωτική αναφορά προς την Ιωάννα Τούνη.

«Με τη Ρία ταιριάζεις πιο πολύ παρά με το ψώνιο που ήσουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο follower στα σχόλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να απαντήσει στο συγκεκριμένο μήνυμα γράφοντας απλώς «Ευχαριστώ πολύ», συνοδεύοντας την απάντησή του με μία κόκκινη καρδιά.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη έχουν αποκτήσει μαζί τον γιο τους, Πάρη, ενώ μετά τον χωρισμό τους έχουν προχωρήσει σε διαφορετικές προσωπικές διαδρομές. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει πλέον μια νέα σχέση με τη Ρία Ελληνίδου, με τους δυο τους να έχουν γίνει περισσότερο εξωστρεφείς τους τελευταίους μήνες και να δημοσιεύουν κοινά στιγμιότυπα στα social media.

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