Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών άφησε η σπουδαία ηθοποιός και μεταφράστρια Μέλπω Ζαρόκωστα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το πρωί της Παρασκευής (16/1) ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαίροντας την προσωπικότητα και την πολυετή προσφορά της στην τέχνη.

«Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού , αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας παμπολλων έργων…Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση… Όσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ σε ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγάπαμε πάντα…

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη στη μια το μεσημέρι στο Πρώτο Νεκροταφείο», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη είχε αναφέρει: «Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα… Είναι λίγο υπερβολικό να λέμε ότι έχω αφήσει μεγάλη κληρονομιά πίσω μου, έκανα ότι μπορούσα. Δε μπορώ να μην είμαι χαμογελαστή. Η κωμωδία και το δράμα είναι το ίδιο τραγικά και το ίδιο διασκεδαστικά».

