Mε ένα νέο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα διεγνώσθη το queer μοντέλο, Jo Dennys, όπως έκανε γνωστό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα διεγνώσθη με μιας νέας μορφής δακτυλίτιδα, δηλαδή μια μυκητιασική δερματική λοίμωξη.

Πρόκειται για ένα βακτήριο που επιστημονικά ονομάζεται Trichophyton mentagrophytes VII (TMVII) και προέρχεται από την Ασία, ενώ κρούσματά του έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη και μάλιστα αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, για πρώτη φορά βρέθηκε στις ΗΠΑ.

Το νόσημα εμφανίζει εξάνθημα στο πέος, τους γλουτούς και τα άκρα του ασθενή, ενώ μεταδίδεται κυρίως σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες.

Το βακτήριο είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ινδία και αντιμετωπίζεται με αντιμυκητιασικές θεραπείες, όπως το φάρμακο τερμπιναφίνη (επίσης γνωστό ως Lamisil).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, εμφανίζει αντίσταση, με αποτέλεσμα ο ασθενής να θεραπεύεται έπειτα από αρκετούς μήνες, έως και βάθος χρόνου.

Μερικές φορές ο γιατρός μπορεί να χορηγήσει και το αντιμυκητιασικό χάπι με την ουσία ιτρακοναζόλη, που είναι πιο ισχυρό, αλλά συνήθως αποφεύγεται λόγω των παρενεργειών που μπορεί να προκαλέσει, όπως ναυτία και διάρροια, ενώ ενδεχομένως να επηρεάσει άλλα φάρμακα, που μπορεί να λαμβάνει παράλληλα ο ασθενής.

Δείτε την ανάρτηση του μοντέλου στο Instagram:

Ο TMVII είχε εντοπιστεί μεταξύ ανδρών που είχαν επαφή με άλλους άνδρες, οι οποίοι προσφέρουν αγοραίο έρωτα, στη Νοτιοανατολική Ασία και έχει φτάσει στην Ευρώπη, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Το 2023 καταγράφηκαν 13 περιπτώσεις TMVII στη Γαλλία. Από τους διαγνωσθέντες, 11 άνδρες ανέφεραν ότι έκαναν σεξ αποκλειστικά με άνδρες και εννέα αποκάλυψαν ότι είχαν πολλαπλούς συντρόφους κατά τον μήνα που προηγήθηκε της μόλυνσης.