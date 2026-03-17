Η Kim Kardashian τράβηξε όλα τα βλέμματα στο after party του Vanity Fair που ακολούθησε τα Academy Awards, με μια εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες.

Η τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες με μια λαμπερή χρυσή δημιουργία από τον οίκο Gucci, από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα εντυπωσιακά παπούτσια της: πλατφόρμες ύψους περίπου 20 εκατοστών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, γνωστό ως Flamingo-808 από την Pleaser, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι φαίνεται να δυσκολεύεται στο περπάτημα.

Σχόλια όπως «Γιατί περπατάει έτσι;» και «Με το ζόρι περπατάει» κατέκλυσαν το X, κάνοντας την εμφάνισή της viral.

Για ακόμη μια φορά, κατάφερε να γίνει το επίκεντρο της συζήτησης, αποδεικνύοντας πως κάθε της εμφάνιση δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.

Kim Kardashian arrives to the Vanity Fair #Oscar party pic.twitter.com/4iA15VP5E5 — Variety (@Variety) March 16, 2026

